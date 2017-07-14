Режим ЧС введен в Забайкалье из-за засухи

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ЧИТА, 14 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за засухи введен в Забайкальском каре. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе краевого правительства.
"Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала постановление о введении в регионе режима ЧС из-за засухи. Органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано провести обследование посевов сельскохозяйственных культур", - уточнили в пресс-службе.
Детальное обследование сенокосных угодий на территории районов области должно быть проведено до 1 августа. "При необходимости нужно организовать мобильные бригады для заготовки кормов", - отметили в пресс-службе.
Губернатор поручила муниципалитетам представить в краевое Министерство сельского хозяйства полный пакет документов для определения размера компенсации ущерба, причиненного засухой сельскохозяйственным товаропроизводителям. Министерству по поручено провести анализ представленных документов и направить их в Министерство сельского хозяйства РФ для получения компенсации.
Режим ЧС в Забайкалье в связи с почвенной засухой вводился и в 2016 году. Гибель сельхозкультур была зафиксирована на площади 69,4 тыс. га (41% общей посевной площади яровых культур). Ущерб от недобора урожая оценен в 1,1 млрд рублей. После проведения экспертной оценки сумма прямых понесенных затрат составила 350,9 млн рублей.