Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Иркутске увеличилось до 14

ТАСС, 15 июля. Количество пострадавших при столкновении маршрутки с легковым автомобилем в Иркутске увеличилось с восьми до 14 человек. Об этом сообщили ТАСС в субботу в минздраве Иркутской области.

"В ДТП пострадали 14 человек, один человек отказался от госпитализации. В медицинские учреждения города доставлено 13 человек. Им оказывается вся необходимая помощь", - отметил собеседник агентства, не уточнив состояние здоровья пострадавших.

Столкновение маршрутного пассажирского микроавтобуса Ford Transit с легковушкой Mazda произошло в Иркутске днем в субботу.