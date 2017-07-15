Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Иркутске увеличилось до 14

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ТАСС, 15 июля. Количество пострадавших при столкновении маршрутки с легковым автомобилем в Иркутске увеличилось с восьми до 14 человек. Об этом сообщили ТАСС в субботу в минздраве Иркутской области.
"В ДТП пострадали 14 человек, один человек отказался от госпитализации. В медицинские учреждения города доставлено 13 человек. Им оказывается вся необходимая помощь", - отметил собеседник агентства, не уточнив состояние здоровья пострадавших.
Столкновение маршрутного пассажирского микроавтобуса Ford Transit с легковушкой Mazda произошло в Иркутске днем в субботу.