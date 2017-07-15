Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Иркутске увеличилось до 14

Сибирь
15 июля, 13:55 дата обновления: 15 июля, 14:45 UTC+3

Информации о погибших нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 июля. Количество пострадавших при столкновении маршрутки с легковым автомобилем в Иркутске увеличилось с восьми до 14 человек. Об этом сообщили ТАСС в субботу в минздраве Иркутской области.

"В ДТП пострадали 14 человек, один человек отказался от госпитализации. В медицинские учреждения города доставлено 13 человек. Им оказывается вся необходимая помощь", - отметил собеседник агентства, не уточнив состояние здоровья пострадавших.

Столкновение маршрутного пассажирского микроавтобуса Ford Transit с легковушкой Mazda произошло в Иркутске днем в субботу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД ФРГ подтвердил гибель двух немецких граждан при нападении в Египте
2
Рейсы Georgian airways в Москву ограничены в ответ на запрет полетов "Уральских авиалиний"
3
Кабмин РФ пополнил перечень наркотических средств 12 новыми препаратами
4
При нападении на туристов в Хургаде ранена россиянка
5
Секретная "Москва-400": история самого северного космодрома планеты
6
ДТП в Тульской области мог спровоцировать водитель грузовика
7
Telegraph: в Шотландии выставлен на продажу остров за £4,25 млн
Темы дня
Реклама