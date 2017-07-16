В Новосибирске открыли памятник Николаю II и цесаревичу Алексею

Меркель разделила с главой Гамбурга ответственность за ситуацию с беспорядкамиМеждународная панорама 16 июля, 19:58
Каноист Штыль заявил, что будет ставить перед собой максимальные цели на чемпионате мираСпорт 16 июля, 19:36
"Краснодар" победил "Рубин" в матче первого тура чемпионата РоссииСпорт 16 июля, 19:27
Голландец Моллема выиграл 15-й этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 16 июля, 19:09
Джоди Уиттакер станет первой женщиной в главной роли сериала "Доктор Кто"Культура 16 июля, 18:46
Сборная России вышла в финал этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в АнглииСпорт 16 июля, 18:32
Глава МИД Ирана: в Сирии необходимо ввести всеобъемлющее перемириеМеждународная панорама 16 июля, 18:29
Тарпищев: Федерер сможет показывать теннис высочайшего уровня еще два-три годаСпорт 16 июля, 18:23
Федерация: российские байдарочники и каноисты успешно выступили на чемпионате ЕвропыСпорт 16 июля, 18:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 16 июля. Бронзовый памятник последнему российскому императору Николаю II и его сыну Алексею был открыт в воскресенье в Новосибирске, сообщается на сайте Новосибирской митрополии Русской православной церкви.
"В 99-ю годовщину расстрела царской семьи <...> состоялось торжественное открытие и освящение памятника государю императору Николаю Александровичу и государю наследнику цесаревичу Алексию", - говорится в сообщении.
Монумент был открыт на территории Александро-Невского собора, его освятил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. "Пелену с памятника снимали под государственный гимн Российской империи "Боже, царя храни!", - отметили в митрополии.
Этот монумент стал не первым памятником Николаю II в России - император увековечен в бронзе в Санкт-Петербурге, Курске, Калуге, Екатеринбурге, Сочи, Севастополе, других населенных пунктах. Памятник российскому царю возвышается и в центре столицы Сербии Белграда.
Последний российский император Николай II, его жена и дети, а также четверо членов свиты были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Русская православная церковь 20 августа 2000 года причислила Николая II, его жену и детей к лику святых как принявших мученическую кончину.