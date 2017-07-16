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В Новосибирске открыли памятник Николаю II и цесаревичу Алексею

Сибирь
16 июля, 19:30 UTC+3 ТАСС

Монумент был открыт на территории Александро-Невского собора, его освятил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон

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ТАСС, 16 июля. Бронзовый памятник последнему российскому императору Николаю II и его сыну Алексею был открыт в воскресенье в Новосибирске, сообщается на сайте Новосибирской митрополии Русской православной церкви.

"В 99-ю годовщину расстрела царской семьи <...> состоялось торжественное открытие и освящение памятника государю императору Николаю Александровичу и государю наследнику цесаревичу Алексию", - говорится в сообщении.

Монумент был открыт на территории Александро-Невского собора, его освятил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. "Пелену с памятника снимали под государственный гимн Российской империи "Боже, царя храни!", - отметили в митрополии.

Этот монумент стал не первым памятником Николаю II в России - император увековечен в бронзе в Санкт-Петербурге, Курске, Калуге, Екатеринбурге, Сочи, Севастополе, других населенных пунктах. Памятник российскому царю возвышается и в центре столицы Сербии Белграда.

Последний российский император Николай II, его жена и дети, а также четверо членов свиты были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Русская православная церковь 20 августа 2000 года причислила Николая II, его жену и детей к лику святых как принявших мученическую кончину.

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