В Барнауле автомобиль протаранил газораспределительный узел, пострадали два человека

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БАРНАУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Автомобиль протаранил в Барнауле газораспределительный узел, от которого идет разводка по жилому частному сектору, и загорелся. В результате ЧП пострадали два человека, сообщили в ГУ МВД по региону.
"ДТП произошло на улице Просторная. По предварительным данным, неустановленный водитель не справился с управлением и допустил наезд на газовую колонку. После наезда на препятствие произошло возгорание автомобиля. Пострадали двое мужчин 1986 и 1987 годов рождения - с термическими ожогами различных частей тела они были госпитализированы в больницу", - сказали в ведомстве.
Сотрудниками ГИБДД выясняются обстоятельства случившегося.