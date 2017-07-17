Леса в Сибири и на Дальнем Востоке горят на площади в 19,4 тыс. га

УЛАН-УДЭ, 17 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока за минувшие сутки сократилась на 300 га, до 19,4 тыс. га. Об этом сообщили в понедельник в федеральной Авиалесоохране.

"За сутки произошло незначительное уменьшение на 300 га, но при этом площадь пожаров в Якутии сократилась на 1,35 тыс. га, а в ряде регионов произошел небольшой рост. В целом площадь возгораний составляет 19,4 тыс. га", - отметили в ведомстве.

По данным департамента по лесным отношениям Якутии, в республике в зоне контроля зарегистрировано 19 очагов. К тушению 10,9 тыс. га пожаров привлечены более 800 человек, в том числе 380 специалистов парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны. На Сахалине возгорания сохраняются на 2,9 тыс. га, на Камчатке - 2,1 тыс. га.

В Сибири самая сложная обстановка сохраняется на территории Бурятии: огнем там охвачено около 2,2 тыс. га. Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), зарегистрировано два действующих очага и два локализованных. "Сегодня утром на территории Улан-Удэ и в ряде районов Бурятии, несмотря на дождливую погоду, наблюдается сильное задымление. По данным космического мониторинга, дым принесено ветром от природных пожаров, действующих на территории соседней Монголии", - отметили в РАЛХ.

В Иркутской области лесные пожары зарегистрированы на 1,1 тыс. га, в том числе это один локализованный - на землях ФБГУ "Заповедное Прибайкалье". В Забайкалье, как сообщили в краевом правительстве, действует два лесных пожара на площади 50 га, в их тушении принимают участие 86 человек. В Красноярском крае, по данным Лесопожарного центра, зарегистрировано три очага на 79 га, в ликвидации которых задействовано 54 человека.