Новую книгу о Евтушенко представят в день 85-летия со дня рождения поэта на его родине

ИРКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Новую книгу о поэте Евгении Евтушенко, которому во вторник, 18 июля, исполнилось бы 85 лет, представят в Иркутске ее авторы, Виталий Комин и Анатолий Прищепа.

"Писатели подготовили издание "По ступеням лет. Хроника жизни и творчества Евгения Евтушенко", где рассказывают о жизни поэта с 1932 по 1962 и с 1963 по 1965 годы", - сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства Иркутской области.

Презентация пройдет в областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Иркутские власти планируют закупить эти издания для фондов государственных и муниципальных библиотек региона.

К юбилею со дня рождения поэта иркутский фотохудожник Владимир Харитонов представит фотографии Евтушенко из фондов Иркутского краеведческого музея. Презентация пройдет 20 июля в кают-компании старейшего в мире ледокола "Ангара". А на минувшей неделе в иркутском городе Шелехов и посёлке Баклаши заработал мобильный библиотечный комплекс. В нём была представлена выставка "Я буду жить долго" с книгами о жизни и творчестве Евтушенко и фотографиями поэта, сделанными в разные годы фотокорреспондентом ТАСС Эдгаром Брюханенко.

На родине поэта

В доме-музее Евтушенко в его родном иркутском городе Зима к юбилею поэта начали готовиться задолго, надеясь на его приезд несмотря на болезнь. В юбилей Евтушенко обещал проехать по России с выступлениями и, конечно же, провести несколько дней в Зиме.

"Кончина нашего дорого, близкого человека до сих пор не укладывается в сознании, тем более что в день рождения Евгения Александровича мы будет проводить мероприятия, ставшие уже традиционными", - рассказала ТАСС директор музея Лидия Евинова. На музыкально-поэтический вечер "Если будет Россия, значит, буду и я…" на родине Евтушенко соберутся поэты из различных городов Прибайкалья.

В этот же день здесь откроется выставка-конкурс юных художников "Откуда родом я" по произведениям Евтушенко, на котором будут представлены работы из Иркутской области, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

"В усадьбе, где жила семья поэта, мы стараемся поддерживать атмосферу жизни и реального сибирского быта. Разбили огород, следим за убранством. На днях разместили новый экспонат - лодку-долбленку, подаренную местными жителями. На подобной лодке Евтушенко прошел семь сибирских рек. Пока мы помним о Евтушенко, говорим о нем, для нас он остается живым", - резюмировала Евинова.

Из биографии

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года в возрасте 84 лет.

Он родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году. Тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

В 1963 году он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евгений Евтушенко - автор более 150 книг, которые переведены на многие иностранные языки.

Похоронен поэт на кладбище в Переделкине рядом с могилой Бориса Пастернака.