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В Иркутской области ликвидирована преступная группа похитителей угля с разреза

Сибирь
17 июля, 10:28 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 17, июля. /ТАСС

Объем изъятой продукции составил 1,2 тыс. тонн

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ИРКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Управление ФСБ России по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту систематического хищения угля с разреза компании "Востсибуголь", объем изъятой продукции составил 1,2 тыс. тонн, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Ранее судимый житель Иркутской области подозревается в организации систематического хищения угля с участка горных работ разреза "Черемховуголь" (ООО "Востсибуголь"). В реализации схемы хищения были задействованы сотрудники добывающей компании. В сутки похищалось до 120 тонн угля, изъято более 1,2 тыс. тонн", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, несколько месяцев фигурант дела вывозил в ночное время с охраняемой территории уголь для дальнейшей продажи частным лицам. Сотрудники "Востсибугля" обеспечивали его свободное передвижение по территории.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Как сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ, обстоятельства дела выясняются.

Компания "Востсибуголь" - одна из крупнейших в России по добыче угля. В 2016 году она добыла 13,1 млн тонн.

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