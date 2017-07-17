Первые сертификаты на покупку жилья получили погорельцы иркутской Бубновки

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ТАСС, 17 июля. Первые сертификаты на единовременную денежную выплату для приобретения жилья получили 32 семьи поселка Бубновка, пострадавшие во время пожаров в апреле 2017 года, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Иркутской области.
"Первые сертификаты на единовременную денежную выплату для приобретения жилья вручил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов 67 жителям - 32 семьям поселка Бубновка, пострадавшим во время пожаров в апреле 2017 года", - говорится в сообщении.
Почти все получатели выплат уже определились с будущим местом жительства. Людям заранее было предложено 450 свободных помещений на территории Иркутской области. Большинство пострадавших пожелали остаться в селе или поселиться на территории района. Из областного бюджета на эти цели выделены 52 млн рублей.
В поселке Бубновка во время пожара пострадали 123 семьи - 317 человек. В целом по Иркутской области в апреле и мае 2017 года от пожаров пострадало население девяти территорий, всего 580 человек.