Первые сертификаты на покупку жилья получили погорельцы иркутской Бубновки

ТАСС, 17 июля. Первые сертификаты на единовременную денежную выплату для приобретения жилья получили 32 семьи поселка Бубновка, пострадавшие во время пожаров в апреле 2017 года, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Иркутской области.

"Первые сертификаты на единовременную денежную выплату для приобретения жилья вручил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов 67 жителям - 32 семьям поселка Бубновка, пострадавшим во время пожаров в апреле 2017 года", - говорится в сообщении.

Почти все получатели выплат уже определились с будущим местом жительства. Людям заранее было предложено 450 свободных помещений на территории Иркутской области. Большинство пострадавших пожелали остаться в селе или поселиться на территории района. Из областного бюджета на эти цели выделены 52 млн рублей.

В поселке Бубновка во время пожара пострадали 123 семьи - 317 человек. В целом по Иркутской области в апреле и мае 2017 года от пожаров пострадало население девяти территорий, всего 580 человек.