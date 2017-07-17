Третий с начала года заместитель губернатора уволился в Кузбассе

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КЕМЕРОВО, 17 июля. /ТАСС/. Заместитель губернатора Кемеровской области по строительству Евгений Бухман освобожден от занимаемой должности. Об этом в понедельник сообщили в понедельник в пресс-службе областной администрации.
"Евгений Бухман освобожден от должности заместителя губернатора по строительству. Бухман покинул этот пост по собственному желанию", - отметили в пресс-службе. Он исполнял обязанности заместителя губернатора по строительству с августа 2014 года. До этого Бухман занимал должность заместителя главы Новокузнецка по строительству, еще ранее - работал в строительной фирме.
Как сообщал ТАСС, масштабное обновление команды замов Амана Тулеева началось с 2016 года. В январе прошлого года ушел в отставку бывший замгубернатора - начальник главного финансового управления Сергей Ващенко, в сентябре - бывший первый замгубернатора Максим Макин, покинувший этот пост из- за расследований, проводившихся в отношении компании "Теплоэнерго", где он работал до перехода в администрацию. Также ушел Дмитрий Исламов, ставший после выборов в сентябре депутатом Госдумы.
В ноябре после возбуждения уголовного дела о вымогательстве акций "Разреза Инской" были отстранены от занимаемых должностей еще два замгубернатора Александр Данильченко и Алексей Иванов. Позже на их должности были назначены новые вице-губернаторы.
В этом году 31 марта Тулеев принял отставку заместителя по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерины Кутылкиной, подчиненный которой - бывший начальник регионального департамента транспорта и связи - стал фигурантом уголовного дела. 1 мая уволился "по семейным обстоятельствам" вице-губернатор по жилищно- коммунальному и дорожному комплексу Анатолий Лазарев. С 12 июля он возглавил "Юргинский машзавод" - градообразующее предприятия кузбасского моногорода Юрга.
По данным сайта администрации, всего у главы Кузбасса 14 заместителей. Тулеев, ушедший в отпуск 22 мая, с 1 июля находится в Москве, где проходит реабилитацию после проведенной в мае операции на позвоночнике.