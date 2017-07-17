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Избирком Бурятии принял документы для регистрации от 4 кандидатов на пост главы региона

Сибирь
17 июля, 11:30 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Документы подали Батодалай Багдаев ("Коммунисты России"), Сергей Дорош (ЛДПР), Вячеслав Мархаев (КПРФ), Алексей Цыденов ("Единая Россия")

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УЛАН-УДЭ, 17 июля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Избирательная комиссия Бурятии завершила прием документов, необходимых для регистрации в качестве кандидатов на выборах главы республики. Из выдвинутых ранее шести представителей различных партий такие документы подали четверо, сообщил ТАСС в понедельник заместитель председателя Избиркома Бурятии Владимир Норбоев.

"Документы на регистрацию подали Батодалай Багдаев ("Коммунисты России"), Сергей Дорош (ЛДПР), Вячеслав Мархаев (КПРФ), Алексей Цыденов ("Единая Россия"). Это листы поддержки кандидатов с подписями муниципальных депутатов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, а также список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, и первый финансовый отчет кандидатов", - отметил Норбоев.

Таким образом, в срок подачи необходимых документов не уложились и выбывают из предвыборной борьбы выдвинутый от регионального отделения Российской партии пенсионеров за справедливость - Игорь Пронькинов и выдвинутый от регионального отделения Партии родителей будущего - Юрий Базаржапов.

В течение ближайших 10 дней Избирком региона займется проверкой подлинности подписей, наличия или отсутствия совпадений подписей в подписных листах. "Этой работой будем заниматься до 26 июля включительно", - уточнил собеседник. После этого будут приниматься решения о регистрации кандидатов.

Выборы главы Бурятии пройдут 10 сентября, в единый день голосования.

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