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Военное представительство Минобороны РФ на Иркутском авиазаводе приняло партию Су-30СМ

Сибирь
17 июля, 11:56 UTC+3 МОСКВА

Самолеты приняты военным представительством и инженерно-техническим составом Западного военного округа и готовы к отправке

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Истребитель Су-30СМ

Истребитель Су-30СМ

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. (ТАСС-ДИФЕНС). Специалисты 420-го военного представительства Минобороны России на Иркутском авиационном заводе осуществили техническую приемку очередной партии многоцелевых истребителей Су-30СМ в рамках выполнения Государственного оборонного заказа. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

"Самолеты выдержали все виды испытаний, предусмотренные контрактом и технической документацией, приняты военным представительством и инженерно-техническим составом Западного военного округа и готовы к отправке", - говорится в сообщении департамента.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный, модернизированный) (Flanker-H, по классификации НАТО) предназначен как для завоевания господства в воздухе, так и для нанесения ударов по наземным и надводным целям. В конструкции самолета применено переднее горизонтальное оперение (ПГО) и двигатели с управляемым вектором тяги (УВТ). За счет применений данных решений самолет обладает сверхманевренностью. На Су-30СМ установлена многофункциональная радиолокационная станция управления (РЛСУ) "Барс". В состав номенклатуры боеприпасов истребителя входит широкий ассортимент средств поражения, включая ракеты класса "воздух - воздух" и высокоточное управляемое оружие класса "воздух - земля". Су-30СМ может применяться в качестве самолета для подготовки летчиков для перспективных одноместных истребителей. С 2012 года ведется строительство этих самолетов для ВВС РФ.

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