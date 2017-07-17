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ФРП одобрил льготный займ на производство под Новосибирском вакцины от гепатита А

Сибирь
17 июля, 13:06 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 17, июля. /ТАСС

Размер займа составит 60 млн рублей, общая стоимость проекта - 219 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил льготный займ в размере 60 млн рублей компании "Вектор-Биальгам" на организацию в Новосибирской области производства вакцины от гепатита А. Общая стоимость проекта составит 219 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба ФРП.

"Стоимость проекта - 219 млн рублей, из которых 60 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа. Займ одобрен по программе "Проекты развития", - говорится в сообщении.

По данным ФРП, вакцина от гепатита А будет производится в ампулах и готовых шприц-дозах. Участок получит сертификацию на соответствие международному стандарту GMP, что даст возможность выпуска конкурентоспособных отечественных препаратов с выходом на зарубежные фармацевтические рынки. Предприятие планирует экспортировать 15% продукции.

Проект создания под Новосибирском площадки по производству вакцины в объеме до 100 млн доз в год входит в программу реиндустриализации экономики Новосибирской области. Он также был включен в федеральную целевую программу "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года". Руководство предприятия ранее оценивало общую стоимость проекта примерно в 320 млн рублей. Производство планируется запустить на имеющейся площадке компании, поэтому затраты будут только на закупку оборудования.

Ранее сообщалось, что новое производство позволит выпускать около 30 различных препаратов. Среди них вакцины против всех видов гепатита и клещевого энцефалита. Ассортимент и объем производства могут быть увеличены в зависимости от потребностей рынка. По данным Минэкономразвития Новосибирской области, Россия сегодня импортирует более 70% компонентов вакцин и около 95% субстанций для медицинских препаратов-дженериков.

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