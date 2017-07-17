Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за дождя и ветра

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ОМСК, 17 июля. /ТАСС/. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило в понедельник в Омской области штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 24 м/с и дождей, грозы и града, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"Согласно штормовому предупреждению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-3 часа с сохранением до конца дня 17 июля по Омской области ожидается сильный дождь, ливень, гроза, град и ветер порывами до 24 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают, что из-за комплекса неблагоприятных метеорологических явлений возможны аварии на системах жизнеобеспечения, обрывы проводов, срывы кровли со зданий и падение слабо закрепленных конструкций.