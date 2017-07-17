Спасшему котенка алтайскому подростку, который лишился рук, собрали 1 млн руб. на протезы

БАРНАУЛ, 17 июля. /ТАСС/. Миллион рублей собран за три недели на биопротезы для 16-летнего подростка из Алтайского края Ярослава Шишова, который, пытаясь спасти котенка, задел провода линии электропередачи и в результате лишился рук. Сейчас сбор средств приостановлен, сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС председатель родительского комитета класса, где учится Ярослав, помогавшая в сборе средств, Татьяна Кобзева.

"На протезы собрали 1 миллион рублей - окончательный счет на протезы клиника не может выставить без рентгеновских снимков, их центр термических поражений выдаст только после выписки. Сбор средств мы приостановили, т.к. Русфонд вышел на маму Ярослава, пока не знаем, сколько средств они предоставят", - рассказала Кобзева.

Несчастный случай с Ярославом получил большой резонанс. По словам Татьяны Кобзевой, средства приходили со всей России и из-за рубежа. Кобзева рассказала, что Ярослава сейчас навещают одноклассники, он выходит гулять. Родные и друзья мальчика надеются, что его выпишут в конце этой недели.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в начале июня в поселке "Спутник". Ярослав, пытаясь снять с дерева котенка, решил пройти по металлической трубе, идущей от заброшенной бойлерной к дереву, и случайно задел провода линии электропередачи. Мальчик получил обширные ожоги и был госпитализирован - ему ампутировали предплечья обеих рук.

СУ СК по региону проводит проверку обстоятельств, при которых ребенок получил термические ожоги, и даст правовую оценку действиям лиц, ответственных за надлежащую эксплуатацию электросетей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.