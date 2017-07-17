Тринадцать вертолетов обанкротившейся "Томск Авиа" выставлены на торги за 74 млн рублей

ТАСС, 17 июля. Конкурсный управляющий обанкротившейся авиакомпании "Томск Авиа" Татьяна Джур выставила на торги 17 единиц техники, в том числе 13 вертолетов Ми на общей начальной ценой 74 млн рублей без НДС, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Торги стартовали 17 июля.

"Начало торгов и начало приема заявок - 17 июля 2017 года, окончание - 3 ноября 2017 года. Пять лотов (один вертолет Ми-8Т и четыре автомобиля - прим. ТАСС) находятся в городе Колпашево, 11 вертолетов - на территории Омского завода гражданской авиации", - говорится в объявлении о торгах.

На продажу выставлены два вертолета Ми-8, один Ми-8П и 10 машин Ми-8Т. Общая начальная цена вертолетов - 74,18 млн рублей, три ЗИЛа и УАЗ продаются за 292 тыс. рублей. Самая высокая цена у Ми-8Т RA-24737, который летал с 1984 по 2007 год - 8,9 млн рублей, самая низкая - 2 млн рублей у Ми-8Т RA-24210, который в 2001 году попал в аварию и получил значительные повреждения. На последних торгах было продано два самолета АН за 8,39 млн рублей.

В июле 2015 года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании, а весной 2016 года "Томск Авиа" была признана банкротом. Было возбуждено порядка 20 уголовных дел в отношении руководства "Томск Авиа" по фактам длительного неисполнения решения суда и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, которая составила на момент банкротства более 600 млн рублей.