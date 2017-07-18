Для школьников Новосибирской области в 2017 году закупят 66 новых автобусов

НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Более 108 млн рублей из бюджета Новосибирской области направлено в 2017 году на покупку школьных автобусов в регионе, до конца года учебные заведения региона получат 66 единиц техники. Об этом сообщил и. о. министра образования, науки и инновационной политики области Александр Флек.

"Все 66 автобусов на сумму 108 млн рублей будут поставлены в школы до конца года", - сказал он. Флек добавил, что автомобили соответствуют государственному стандарту, оборудованы средствами безопасности, вещевыми полками, местом для сопровождающих лиц, кнопками требования об экстренной остановке, тахографами, устройствами экстренного вызова оперативных служб по системе ГЛОНАСС.

В 2016 году в Новосибирской области было закуплено 48 единиц школьного транспорта на общую сумму 76 млн рублей.

В настоящее время для доставки 11,5 тыс. школьников в учебные заведения региона используют 516 автобусов, разработано и утверждено 700 специальных школьных маршрутов общей протяженностью почти 9,5 тыс. км.