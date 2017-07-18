Адвокат через суд потребовал сноса памятника адмиралу Колчаку в Иркутске

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ТАСС, 18 июля. Адвокат Олег Федоров через суд потребовал от мэрии Иркутска и регионального правительства снести установленный в областном центре памятник адмиралу Александру Колчаку. Иск направлен судье, сообщили во вторник ТАСС в Кировском районном суде Иркутска.
"Решение о назначении рассмотрения дела пока не принято, у судьи есть три дня на то, чтобы принять исковое заявление или оставить его без движения", - уточнили в суде.
Федоров открыто выступает с критикой исторической фигуры Колчака и идеи установки ему памятника. Ответчиками по иску названы мэрия Иркутска и правительство региона.
Четырехметровый памятник Колчаку был установлен в Правобережном округе Иркутска в 2004 году к 130-летнему юбилею руководителя Белого движения.