Адвокат через суд потребовал сноса памятника адмиралу Колчаку в Иркутске

ТАСС, 18 июля. Адвокат Олег Федоров через суд потребовал от мэрии Иркутска и регионального правительства снести установленный в областном центре памятник адмиралу Александру Колчаку. Иск направлен судье, сообщили во вторник ТАСС в Кировском районном суде Иркутска.

"Решение о назначении рассмотрения дела пока не принято, у судьи есть три дня на то, чтобы принять исковое заявление или оставить его без движения", - уточнили в суде.

Федоров открыто выступает с критикой исторической фигуры Колчака и идеи установки ему памятника. Ответчиками по иску названы мэрия Иркутска и правительство региона.

Четырехметровый памятник Колчаку был установлен в Правобережном округе Иркутска в 2004 году к 130-летнему юбилею руководителя Белого движения.