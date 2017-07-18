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"Ъ": проект строительства "красноярского аэроэкспресса" должен окупиться за 10,5 лет

Сибирь
18 июля, 8:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Однопутная грузопассажирская ветка от Красноярска к аэропорту Емельяново должна быть построена к 2019 году - к Всемирной зимней универсиаде

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© ТАСС/Марина Лысцева

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Проект строительства железнодорожной ветки от Красноярска к аэропорту Емельяново должен окупиться за 10,5 лет, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на презентацию проекта, которую подготовило правительство края.

"Однопутная грузопассажирская ветка должна быть построена к 2019 году - к Всемирной зимней универсиаде. По расчетам организаторов проекта (в их число входят правительство региона и Красноярская железная дорога ОАО РЖД), CAPEX составит 7,3 млрд руб., доля государства - 88% (6,8 млрд руб.), еще 12% будет у ОАО РЖД (900 млн руб.). В этом случае должны быть выполнены требования монополии к окупаемости проекта за 10,5 года, NPV (чистый дисконтированный доход) ОАО РЖД оценивается в 203 млн руб., а совокупный бюджетный эффект - 2,6 млрд руб.",- пишет "Ъ".

Ожидается, что в 2020 году пассажиропоток составит 420 тыс. человек, к 2030 - возрастет до 672 тыс.

Организаторы также рассчитывают и на грузовую составляющую. Гендиректор Емельяново Андрей Метцлер пояснил "Ъ", что в пиковые часы в аэропорт будут ходить электрички, в остальное время - грузовые поезда. Согласно презентации, здесь планируется международный транспортный хаб и логистический центр, обеспечивающий мультимодальные перевозки. Ветку планируется использовать под нужды как аэропорта (топливо, уголь, щебень и т. д.), так и других предприятий. Суммарный грузопоток через хаб и логистический центр до 2030 года может достичь 756 тыс. тонн.

По мнению экспертов, опрошенных "Ъ", рассчитывать на окупаемость железнодорожной ветки "бессмысленно". Как отметил исполнительный директор ООО "Аэроэкспресс" Валерий Федоров, проект будет рентабелен только при пассажиропотоке в 7-10 млн человек в год, сейчас такой объем есть только в трех аэропортах Москвы и петербургском Пулково.

Емельяново - основной аэропорт Красноярска, имеет статус международного. Аэропорт контролирует ООО "КрасИнвест", получившее от ПАО "Красноярская ГЭС" 51% акций компании. Обе структуры входят в группу "БазЭл". Остальной пакет акций аэропорта находится в собственности Красноярского края.

Пассажиропоток аэропорта в 2016 году составил 1,8 млн человек.

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