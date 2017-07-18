В Новосибирске открылся научный центр для изучения образа жизни древних людей на Алтае

НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Новосибирский госуниверситет открыл научно-образовательный центр "Новая археология", который займется изучением образа жизни древних людей на Алтае, в том числе денисовского человека. Ученые из России, Франции, Польши и Израиля применят для составления траекторий развития человека цифровые технологии, в частности, 3D-визуализацию, сообщила во вторник пресс-служба вуза.

"Научно-образовательный центр "Новая археология" открыт на базе лаборатории геоархеологии и палеоэкологии человека. Ученые намерены выяснить, как 50 тыс. лет назад жили и взаимодействовали древние люди на Алтае - неандертальцы, денисовцы и люди современного типа. В работе будут использованы цифровые технологии, в том числе 3D-визуализация. В проекте участвуют ученые из Франции, Польши, Израиля", - говорится в сообщении.

Центр будет изучать находки, сделанные в алтайских пещерах Денисова, Чагырская и Страшная. Они выяснят, как сосуществовали три подвида человека на территории Южной Сибири, пересекались ли их культуры, как они взаимодействовали с природой. Цель комплексного исследования - "формирование нового взгляда на происхождение человека на Земле".

"Еще 10 лет назад считалось, что траектория развития древнего человека в Средней Азии линейна: более 200 тыс. лет назад люди начали заселять Южную Сибирь и, в частности, Алтай. Однако детальное изучение слоев возрастом 45-60 тыс. лет показало, что в этот период на одной территории сосуществовали как минимум два подвида человека - неандерталец и ранее неизвестный денисовский человек, а человек современного типа пришел туда 45 тыс. лет назад", - добавили в пресс-службе.

Денисовский человек назван по имени первого места обнаружения его останков в Денисовой пещере на Алтае. В 2008 году там была найдена фаланга мизинца девочки, жившей 30-75 тыс. лет назад. Последовательности ДНК позволили установить, что останки принадлежат виду людей, представляющему особую ветвь эволюции и отличному от неандертальцев и современных людей.