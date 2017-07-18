Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась 19,4 тыс. до 16,2 тыс. га

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УЛАН-УДЭ, 18 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки сократилась на 3,2 тыс. га. Об этом сообщили во вторник в федеральной Авиалесоохране.
"Площадь возгораний сократилась на 3,2 тыс. га и составила 16,2 тыс. га. В Сибири зарегистрировано 2,9 тыс. га пожаров (снижение на 500 га), на Дальнем Востоке - 13,3 тыс. га", - уточнили в ведомстве.
В Иркутской области, по данным регионального правительства, где горит около 450 га, все очаги локализованы, ликвидировано крупное возгорание на землях ФБГУ "Заповедное Прибайкалье", действовавшее на 3,8 тыс. га.
В Бурятии лесникам также удалось локализовать все природные пожары. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, дотушиваются два возгорания на 2,1 тыс. га, в том числе в Байкальском заповеднике - на площади 310 га.
В Якутии площадь лесных пожаров составляет 10,4 тыс. га. В департаменте лесного хозяйства республики отметили, что на территории региона действует 17 очагов, к их тушению привлечены более 700 человек, в том числе специалисты парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны. Также возгорания сохраняются на 2,9 тыс. га в Сахалинской области.