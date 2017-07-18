Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась 19,4 тыс. до 16,2 тыс. га

Сибирь
18 июля, 9:48 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 18, июля. /ТАСС

В Иркутской области и в Бурятии все природные пожары удалось локализовать

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 18 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки сократилась на 3,2 тыс. га. Об этом сообщили во вторник в федеральной Авиалесоохране.

"Площадь возгораний сократилась на 3,2 тыс. га и составила 16,2 тыс. га. В Сибири зарегистрировано 2,9 тыс. га пожаров (снижение на 500 га), на Дальнем Востоке - 13,3 тыс. га", - уточнили в ведомстве.

В Иркутской области, по данным регионального правительства, где горит около 450 га, все очаги локализованы, ликвидировано крупное возгорание на землях ФБГУ "Заповедное Прибайкалье", действовавшее на 3,8 тыс. га.

В Бурятии лесникам также удалось локализовать все природные пожары. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, дотушиваются два возгорания на 2,1 тыс. га, в том числе в Байкальском заповеднике - на площади 310 га.

В Якутии площадь лесных пожаров составляет 10,4 тыс. га. В департаменте лесного хозяйства республики отметили, что на территории региона действует 17 очагов, к их тушению привлечены более 700 человек, в том числе специалисты парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны. Также возгорания сохраняются на 2,9 тыс. га в Сахалинской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
2
Минобороны обнародовало уникальные документы об освобождении Польши от нацистов
3
На МАКС-2017 покажут экспериментальный образец двухтонного конвертоплана
4
Президент Колумбии призвал Мадуро отказаться от созыва Конституционной ассамблеи
5
На границе Крыма образовались очереди машин с украинской стороны
6
Депутат ГД обратился в Генпрокуратуру после скандала со свадьбой дочери судьи на Кубани
7
ВЦИОМ: россияне оценивают свою жизнь в 2017 году лучше, чем в 2015-2016 годах
Темы дня
Реклама