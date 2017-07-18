Томские ученые разрабатывают водородные источники энергии, которые смогут заменить бензин

ТАСС, 18 июля. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) планируют разработать водородные источники энергии для автомобилей и беспилотных устройств, которые призваны со временем заменить бензин и газ. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"Мы исследуем сорбцию (поглощение) водорода техническим углеродом, тогда как на Западе работают с более дорогими материалами. В конечном счете нужно добиться, чтобы можно было заправить автомобиль водородом вместо бензина",- рассказал магистрант ТПУ Евгений Борецкий. По его мнению, у России есть возможность занять этот рынок, так как европейцы больше ориентированы на ветряную и солнечную энергию, и водородом занимаются немногие.

Технический углерод - материал недорогой, доступный и, как считают исследователи, более эффективный. Углеродные таблетки они помещают в корпус, куда закачивается водород. За счет физического взаимодействия таблетки удерживают его, и водород может храниться столько, сколько понадобится. Когда топливо потребуется для работы двигателя, оно высвобождается с помощью небольшого количества тепла.

Задача исследователей - изготовить таблетки, которые не будут разрушаться раньше времени, например, из-за вибрации автомобиля. В настоящее время создана экспериментальная установка - прототип, где проводятся испытания. Получив экспериментальную партию углеродных таблеток, они начнут тестирование технологии уже в устройстве для автомобиля, а потом и на практике.

По расчетам ученых, технология будет выгодна для автовладельцев: литр водорода может заменить от двух до четырех литров бензина.