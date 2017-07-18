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Проект разработки крупнейшего в РФ месторождения меди в Забайкалье подготовят к 2019 году

Сибирь
18 июля, 11:45 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 18, июля. /ТАСС

Разработку проекта начала Байкальская горная компания

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ЧИТА, 18 июля. /ТАСС/. Проект разработки крупнейшего в России Удоканского месторождения меди будет готов к 2019 году. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе краевого правительства.

"Байкальская горная компания (БГК, которую контролирует USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров) начала разработку проекта крупнейшего российского месторождения меди в Забайкалье: заключен договор с "НТЦ - Геотехнология" на разработку проектной документации Удоканского горно-металлургического комбината, срок завершения работ по заключенному договору - конец 2018 года", - уточнили в пресс-службе.

В правительстве Забайкалья пояснили, что подписание документа является фактическим стартом ключевого этапа проектирования в процессе разработки месторождения меди. Работы проводятся за счет собственных средств компании БГК.

Удоканское месторождение меди с ресурсами свыше 27 млн тонн является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края. Актуальный план освоения Удокана предполагает строительство на месторождении промышленного комплекса, ориентированного на производство катодной меди и попутного серебра.

"Сроки выхода Удоканского горно-металлургического комбината на проектную мощность будут определены в ходе подготовки и согласования технического проекта разработки месторождения", - добавили в пресс-службе.

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