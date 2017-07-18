Иркутские коммунисты обжаловали отказ Заксобрания в референдуме по возврату прямых выборов

ТАСС, 18 июля. Иркутский обком КПРФ во вторник направил в областной суд региона жалобу на постановление Законодательного собрания региона об отказе в проведении референдума о возврате прямых выборов мэра Иркутска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

"Мы обжалуем постановление Законодательного собрания, которое было принято незаконно. Шесть голосов было "за", девять - "против", 15 - воздержались, остальные просто не приняли участие в голосовании. Тем не менее они выпустили постановление, в котором отказывают в проведении референдума, считая неправильной формулировку вопроса. Мы обжалуем это постановление в областном суде", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что иск был подан во вторник от имени инициативной группы граждан и областного комитета КПРФ.

Ранее сообщалось, что в конце июня Заксобрание Иркутской области отклонило внесенный группой депутатов от КПРФ законопроект, предполагающий возвращение прямых выборов мэра Иркутска. Сейчас всенародным голосованием избираются главы всех муниципалитетов Иркутской области, кроме областного центра, где прямые выборы мэра были отменены в 2015 году.

При этом вопрос о возврате прямых выборов мэра Иркутска поднимался на сессии областного парламента уже второй раз. Ранее в июне депутаты отклонили предложение коллег из КПРФ провести референдум, на котором жители Иркутска могли бы самостоятельно определить механизм избрания мэра. Тогда глава региона сказал ТАСС, что намерен вместе с однопартийцами обжаловать этот отказ в суде.

Прямые выборы мэра Иркутска были отменены поправками к закону "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" в 2015 году. Нового главу администрации гордума стала избирать из своего состава. Первым мэром, избранным таким образом, стал Дмитрий Бердников, сменивший на этом посту Виктора Кондрашова, у которого закончился срок полномочий.