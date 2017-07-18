Томские ученые помогут Роскосмосу оценить экологический ущерб после пусков ракет-носителей

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ТОМСК, 18 июля. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали физико-математическую модель, которая поможет прогнозировать степень загрязнения окружающей среды в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей. Как сообщила во вторник пресс-служба ТГУ, эту модель планируют использовать Роскосмос и управление МЧС по Томской области.
"Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в структуру Роскосмоса - прим. ТАСС) и ГУ МЧС России по Томской области планируют использовать эту модель при оценке экологических последствий пусков ракет-носителей "Ангара" с космодрома Плесецк и "Протон-М" и "Союз" с космодрома Байконур в районах падения отделяющихся частей в Томской области и Республике Алтай", - говорится в сообщении.
Отделяющиеся части ракет-носителей часто падают на территории Томской области и Республики Алтай, поскольку траектории запуска с космодромов Плесецк (Архангельская область) и Байконур (Казахстан) проходят над этими регионами. Компоненты ракетного топлива (керосин, жидкий кислород, гептил), попадая в атмосферу и на поверхность Земли, могут нанести экологический ущерб. По словам профессора ТГУ Владимира Архипова, руководившего проектом создания физико-математической модели, до сих пор не было моделей, которые описывали бы распространение компонентов ракетного топлива в воздухе с учетом погодных условий.
"Мы живем в двухфазных средах, потому что нет абсолютно чистой среды. Например, в воздухе есть частицы пыли, осадки, в реке - ил и так далее. В основном изучены процессы движения твердых частиц - пылинки, песок. Мы же исследуем более сложные процессы - движение деформируемых частиц: капель и пузырьков", - приводятся в сообщении слова Архипова.
Перед каждым пуском ракеты ученые запрашивали прогноз погоды, учитывали розу ветров, скорость, направление ветра, температуру воздуха. Благодаря экспериментам в физико- математической модели учтены все условия, а также возможные процессы при движении капель.