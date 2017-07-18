Омский Минсельхоз выделит индюков и коров по льготной цене жителям, пострадавшим от АЧС

ОМСК, 18 июля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Омской области продаст по льготной цене индюков и коров тем жителям региона, чьи животные были уничтожены из-за угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС). Об этом глава омского Минсельхоза Максим Чекусов сообщил во вторник на межрегиональном совещании "Развитие отраслей животноводства в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на 2013-2022 годы".

Общее число животных, подлежащих ликвидации, составляет более 2 тыс. голов. "Это беда для людей. Сегодня мы определились, что будем на льготных условиях, за полцены, предоставлять им полуторомесячных индюков и бычков. Люди остались без мяса, их надо поддержать, так как для многих это был единственный источник доходов", - сказал Чекусов.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Через два дня заболевание было выявлено в поселке Ачаирский Омского района, а в поселке Красный Яр туши умерших от болезни животных были обнаружены на свалке. В обоих районах был объявлен режим ЧС, на границах очагов заболевания выставлены посты, запрещен вывоз продуктов свиноводства. Все животные в этих поселках подлежат уничтожению, а жителям будет запрещено в течение года выращивать свиней.

Ранее глава омского Минсельхоза сообщил, что владельцы уничтоженных животных получат компенсацию из регионального резервного фонда. Размер поддержки будет рассчитываться из цен выше рыночных. Начать выплаты планируется с 5 августа. Чекусов отметил, что компенсация полагается только тем собственникам, которые добровольно сдадут животных, а тем, кто попытается скрыть их, грозит уголовная ответственность.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит, так как у них биозащита от третьего до четвертого компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС). В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса - "Омский бекон" (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), "Титан-Агро" (11 тыс. тонн) и "Оша" (около 13,5 тыс. голов свиней). Ни одно из этих предприятий не находится рядом с очагами заражения.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.