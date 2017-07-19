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Большереченский зоопарк в Омской области убрал из экспозиции кабанов из-за угрозы АЧС

Сибирь
19 июля, 7:51 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

В зоопарке содержатся около 20 голов диких кабанов, вьетнамских свиней и ошейниковых пекари

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ОМСК, 19 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Единственный в России сельский зоопарк, который находится в поселке Большеречье Омской области, убрал из экспозиции всех животных подотряда свинообразных после выявления на территории региона африканской чумы свиней (АЧС). Об этом рассказала корреспонденту ТАСС начальник научно-методического отдела зоопарка Наталья Болотова.

Вспышка этого неизлечимого для свиней заболевания была зафиксирована на прошлой неделе в двух районах Омской области, в которых введен режим ЧС.

"У нас содержатся около 20 голов диких кабанов, вьетнамских свиней и ошейниковых пекари. Многие посетители приносят с собой еду, на которой могут быть возбудители АСЧ и кормят животных. Поэтому мы их убрали из экспозиции, чтобы минимизировать риск заражения", - заявила Болотова.

По ее словам, в зоопарке, который располагается по соседству с Саргатским районом, где был выявлен случай заболевания АЧС, закрыты дополнительные входы, а на главном входе установлены дезинфицирующие отстойники, при прохождении через которые обеззараживается обувь. "Мы получаем все сводки и сотрудничаем с главным ветеринарным управлением. Как только все уладится, животные будут возвращены на своим места", - сообщила представитель зоопарка.

АЧС в Омской области

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Через два дня заболевание было выявлено в поселке Ачаирский Омского района, а в поселке Красный Яр туши умерших от болезни животных были обнаружены на свалке. В обоих районах был объявлен режим ЧС, на границах очагов заболевания выставлены посты, запрещен вывоз продуктов свиноводства. Все животные в этих поселках (около 2 тыс. голов) подлежат уничтожению, а жителям будет запрещено в течение года выращивать свиней. Владельцы животных получат компенсации и смогут за полцены приобрести индюков и бычков.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит, так как у них биозащита от третьего до четвертого компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС). В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса - "Омский бекон" (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), "Титан-Агро" (11 тыс. тонн) и "Оша" (около 13,5 тыс. голов свиней). Ни одно из этих предприятий не находится рядом с очагами заражения.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.

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