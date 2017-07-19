В регионах Сибири и Дальнего Востока горят леса на площади в 16 тыс. га

УЛАН-УДЭ, 19 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки не изменилась - около 16 тыс. га. Очаги сохраняются на территории семи регионов, сообщили в среду в федеральной Авиалесоохране.

"Огнем охвачено 2,5 тыс. га в Сибири и 13,7 тыс. га на Дальнем Востоке. За сутки площадь не изменилась, но сократилась в Якутии и выросла в Хабаровском крае", - уточнили в ведомстве.

В Сибири небольшие очаги есть на территории Забайкалья, Красноярского края и Иркутской области. Большая часть пожаров зарегистрирована в Бурятии -2,3 тыс. га. По данным Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), это два локализованных очага, один из которых действует в Кабанском районе на площади около 2,1 тыс. га, а второй - на территории Байкальского заповедника в Джидинском районе, на 310 га. "К тушению огня привлечены более 230 человек", - отметили в РАЛХ.

На Дальнем Востоке природные пожары есть в Хабаровском крае - на 1,7 тыс. га Джугджурского заповедника, а также в Сахалинской области - на 3 тыс. га и в Якутии, где зарегистрировано 16 очагов на общей площади 9 тыс. га. "За прошедшие сутки в республике ликвидировано два крупных пожара на общей площади около 1,5 тыс. га. Сейчас на тушении лесных пожаров работают 473 человека, в том числе 307 специалистов Авиалесоохраны", - сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.