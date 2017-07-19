Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В регионах Сибири и Дальнего Востока горят леса на площади в 16 тыс. га

Сибирь
19 июля, 8:50 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 19, июля. /ТАСС

В Сибири небольшие очаги есть на территории Забайкалья, Красноярского края и Иркутской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 19 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки не изменилась - около 16 тыс. га. Очаги сохраняются на территории семи регионов, сообщили в среду в федеральной Авиалесоохране.

"Огнем охвачено 2,5 тыс. га в Сибири и 13,7 тыс. га на Дальнем Востоке. За сутки площадь не изменилась, но сократилась в Якутии и выросла в Хабаровском крае", - уточнили в ведомстве.

В Сибири небольшие очаги есть на территории Забайкалья, Красноярского края и Иркутской области. Большая часть пожаров зарегистрирована в Бурятии -2,3 тыс. га. По данным Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), это два локализованных очага, один из которых действует в Кабанском районе на площади около 2,1 тыс. га, а второй - на территории Байкальского заповедника в Джидинском районе, на 310 га. "К тушению огня привлечены более 230 человек", - отметили в РАЛХ.

На Дальнем Востоке природные пожары есть в Хабаровском крае - на 1,7 тыс. га Джугджурского заповедника, а также в Сахалинской области - на 3 тыс. га и в Якутии, где зарегистрировано 16 очагов на общей площади 9 тыс. га. "За прошедшие сутки в республике ликвидировано два крупных пожара на общей площади около 1,5 тыс. га. Сейчас на тушении лесных пожаров работают 473 человека, в том числе 307 специалистов Авиалесоохраны", - сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Globo: старший сын Асада назвал войну в Сирии не гражданской, а захватнической
2
Кончаловский сравнил "Оскар" с McDonald's и предложил ввести санкции против премии
3
Мэр Омска Двораковский написал заявление о снятии полномочий
4
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла США в России
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
7
СМИ: общая задолженность по ЖКХ в России достигла 1,34 трлн рублей
Темы дня
Реклама