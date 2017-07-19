Мэр Омска Двораковский написал заявление о снятии полномочий

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ОМСК, 19 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Мэр Омска Вячеслав Двораковский написал заявление о снятии с себя по собственному желанию полномочий главы города, сообщила в среду ТАСС представитель городского совета Ирина Серебренникова.
"Сегодня в начале заседания Галина Николаевна (Горст, председатель горсовета - прим. ТАСС) сообщила депутатам, что в горсовет поступило заявление от Вячеслава Викторовича (Двораковского) о снятии полномочии с 19 июля. Вопрос будет рассматриваться в числе дополнительных в конце заседания", - уточнила Серебренникова.
Ранее Двораковский собирался покинуть пост мэра только после избрания нового главы города, которое должно было состояться еще весной, но было перенесено на осень этого года.
Весной в списке претендентов на пост мэра было 23 кандидата, однако комиссия отказала в регистрации шести претендентам из-за отсутствия ряда необходимых документов. Заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков снялся с выборов 13 апреля по состоянию здоровья, а 17 апреля стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.
Из оставшихся 16 кандидатов комиссия выбрала 14 апреля двоих, которые должны были быть представлены депутатам горсовета для окончательного выбора главы Омска. Однако 17 и 18 апреля оба претендента - министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель и общественник Андрей Ерошевич - отказались от участия.
Выборы 2017 года станут первыми, когда главу омской городской администрации выбирают депутаты горсовета, а не жители города. Из-за переноса определять главу города будет уже новый состав совета, который 10 сентября на выборах определят жители Омска.
Главу города будут выбирать в три этапа. На первом этапе кандидаты подадут документы, а комиссия по выборам мэра, сформированная горсоветом, их проанализирует и зарегистрирует. Затем комиссия проведет собеседование с каждый кандидатом, после чего путем голосования выберет не менее двух наиболее достойных претендентов, которые и будут представлены для окончательного выбора депутатам горсовета.