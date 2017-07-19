Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В кемеровской Тайге для очистки питьевой воды от марганца привлекли водолазов

Сибирь
19 июля, 10:09 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 19, июля. /ТАСС

Из-за загрязнения воды марганцем в городе введен режим ЧС.

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 19 июля. /ТАСС/. Специалисты НИИ, проектной фирмы, производителя сорбентов и водолазы привлечены к работам на насосно-фильтровальной станции и водозаборе города Тайги в Кемеровской области, где из-за загрязнения питьевой воды марганцем ввели режим ЧС. Об этом в среду сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Научно-исследовательский институт Томска исследует русло реки Яя с ее притоками, в том числе реки Березовой, на предмет выявления источника выделения тяжелых металлов - марганца, двухвалентного железа и гуминовых веществ. По мнению томских специалистов, в воде также достаточно много планктона", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь специалисты новосибирской фирмы, проектировавший водосброс в 2010-2011 году, проводят оценку водозабора и дадут рекомендации по доведению его до проектного состояния. Также к работам привлечены водолазы из Кемерово, которые занимаются обследованием акватории водозабора и ее очисткой от тяжелых предметов (спиленных деревьев и т. д.). Специалисты фирмы-производителя фильтрационных материалов промывают фильтры и заменят отработанный сорбент на новый.

Согласно опубликованным на сайте горадминистрации результатам лабораторных исследований, превышение марганца в воде на насосной станции достигает 22,7 раза, в распределительной сети города - 18,8 раза. Также установлено превышение содержания железа - в 10,4 и 8,5 раза соответственно.

Как сообщалось ранее, в феврале 2017 года об аналогичном превышении ПДК марганца в воде сообщали эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта, проводившие проверку после жалоб местных жителей.

Режим ЧС

11 июля в Тайге, где проживает около 26 тыс. человек, был введен режим ЧС.

По данным МЧС, с 28 июня в городе из-за нарушения технологического процесса по очистке воды в центральном водопроводе зарегистрировано превышение марганца. Для жителей города организованы стационарные места, где установлены емкости с технической и питьевой водой, также осуществляется подвоз воды.

Ситуация с повышенным содержанием марганца в воде в Тайге возникает не в первый раз. В марте 2015 года в городе уже проводили мероприятия по ее очистке, приобретали фильтры и сорбенты.

В середине февраля 2016 года из-за ситуации с некачественной питьевой водой в Тайге прокуратура Кемеровской области начала проверку, было возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят отстраненный от должности генеральный директор и главный инженер МП "Водоканал".

В начале июня СУ СКР возбудил еще одно дело, его фигурантом стал 54-летний главы Тайги, подозреваемый в сокрытии информации о повышенном содержании марганца в питьевой воде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Globo: старший сын Асада назвал войну в Сирии не гражданской, а захватнической
2
Кончаловский сравнил "Оскар" с McDonald's и предложил ввести санкции против премии
3
Мэр Омска Двораковский написал заявление о снятии полномочий
4
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла США в России
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
7
СМИ: общая задолженность по ЖКХ в России достигла 1,34 трлн рублей
Темы дня
Реклама