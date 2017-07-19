В кемеровской Тайге для очистки питьевой воды от марганца привлекли водолазов

КЕМЕРОВО, 19 июля. /ТАСС/. Специалисты НИИ, проектной фирмы, производителя сорбентов и водолазы привлечены к работам на насосно-фильтровальной станции и водозаборе города Тайги в Кемеровской области, где из-за загрязнения питьевой воды марганцем ввели режим ЧС. Об этом в среду сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Научно-исследовательский институт Томска исследует русло реки Яя с ее притоками, в том числе реки Березовой, на предмет выявления источника выделения тяжелых металлов - марганца, двухвалентного железа и гуминовых веществ. По мнению томских специалистов, в воде также достаточно много планктона", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь специалисты новосибирской фирмы, проектировавший водосброс в 2010-2011 году, проводят оценку водозабора и дадут рекомендации по доведению его до проектного состояния. Также к работам привлечены водолазы из Кемерово, которые занимаются обследованием акватории водозабора и ее очисткой от тяжелых предметов (спиленных деревьев и т. д.). Специалисты фирмы-производителя фильтрационных материалов промывают фильтры и заменят отработанный сорбент на новый.

Согласно опубликованным на сайте горадминистрации результатам лабораторных исследований, превышение марганца в воде на насосной станции достигает 22,7 раза, в распределительной сети города - 18,8 раза. Также установлено превышение содержания железа - в 10,4 и 8,5 раза соответственно.

Как сообщалось ранее, в феврале 2017 года об аналогичном превышении ПДК марганца в воде сообщали эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта, проводившие проверку после жалоб местных жителей.

Режим ЧС

11 июля в Тайге, где проживает около 26 тыс. человек, был введен режим ЧС.

По данным МЧС, с 28 июня в городе из-за нарушения технологического процесса по очистке воды в центральном водопроводе зарегистрировано превышение марганца. Для жителей города организованы стационарные места, где установлены емкости с технической и питьевой водой, также осуществляется подвоз воды.

Ситуация с повышенным содержанием марганца в воде в Тайге возникает не в первый раз. В марте 2015 года в городе уже проводили мероприятия по ее очистке, приобретали фильтры и сорбенты.

В середине февраля 2016 года из-за ситуации с некачественной питьевой водой в Тайге прокуратура Кемеровской области начала проверку, было возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят отстраненный от должности генеральный директор и главный инженер МП "Водоканал".

В начале июня СУ СКР возбудил еще одно дело, его фигурантом стал 54-летний главы Тайги, подозреваемый в сокрытии информации о повышенном содержании марганца в питьевой воде.