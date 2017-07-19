Меняйло: обманутые дольщики должны числиться в реестрах вплоть до получения квартиры

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НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Органы местного самоуправления в Сибирском федеральном округе должны пересмотреть реестры обманутых дольщиков, чтобы работать не на показатель, а на результат: оставлять их в статусе вплоть до заселения в квартиры, а не исключать сразу после заключения договора с ЖСК. Такое мнение высказал в среду в ходе совещания полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
"В некоторых регионах дольщики исключаются из реестра после заселения в достроенное жилье, в других - сразу после заключения договоров с ЖСК (жилищно-строительный кооператив, организуется дольщиками для завершения строительства - прим. ТАСС). Второе - это работа на показатели, а мы должны работать на результат. Реестр обманутых дольщиков надо пересмотреть и посмотреть причину: если это договор с ЖСК - они должны числиться в реестре", - сказал Меняйло.
В качестве положительного примера он привел Новосибирскую область. "В Новосибирской области наибольшее число обманутых дольщиков (около 1,3 тыс. - прим. ТАСС). Но при этом нигде больше не было введено столько же проблемных объектов: в 2015 году - 23, в 2016 - 16, в этом также планируется ввести 16 домов. При этом дольщики остаются в реестре до заселения", - добавил полпред.
Сегодня в регионах СФО зарегистрировано 124 проблемных объекта, по которым заключено более 9 тыс. договоров долевого участия. В реестрах пострадавших от действий недобросовестных застройщиков числится 2,7 тыс. дольщиков.