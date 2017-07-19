Сибирские генетики заключили с Китаем контракты в области картофелеводства до 2025 года

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НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН и научных организаций Китая заключили соглашения о реализации до 2025 года двух совместных проектов в области картофелеводства. Как сообщила в среду пресс-служба института, проекты посвящены созданию элитного посадочного материала и переработке картофеля.
"Подписаны два российско-китайских комплексных научно- технических проекта в рамках большой совместной работы в области картофелеводства до 2025 года. Первый проект касается создания в области Селекционно-семеноводческого центра, где будет создаваться элитный посадочный материал. Во втором речь идет о лаборатории по переработке картофеля, которая будет открыта в институте, ее сотрудники будут решать широкий спектр биохимических задач, связанных с переработкой полученного урожая", - сообщили в пресс-службе.
Суммарный бюджет двух проектов составил свыше 2 млрд рублей. "Мы получим на выходе один из самых крупных для Новосибирской области проектов полного цикла в сфере науки и сельского хозяйства", - цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника института Вадима Хлесткина.
Как сообщалось ранее, в этом году ученые ИЦиГ впервые высадили выращенные из пробирок саженцы картофеля, которые к осени должны дать около 40 тыс. клубней, сохраняющих высокую урожайность в течение 10 лет.