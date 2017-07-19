Депутаты горсовета Омска приняли отставку мэра Двораковского

ОМСК, 19 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Депутаты городского совета Омска приняли отставку мэра города Вячеслава Двораковского, сообщила в среду ТАСС представитель горсовета Ирина Серебренникова. Заявление о снятии с себя полномочий глава города подал перед началом заседания 19 июля.

"Депутаты омского горсовета рассмотрели заявление мэра Двораковского и приняли его отставку", - сказала Серебренникова.

Ранее Двораковский собирался покинуть пост мэра после выборов нового главы города, которые должны были пройти весной, но были признаны несостоявшимися и перенесены на ноябрь.

"Мэр заблаговременно проинформировал губернатора (Омской области - прим. ТАСС) Виктора Назарова об изменении своей позиции в отношении продолжения своей работы до ноября. Он сообщил, что намерен прекратить свои полномочия сразу по истечении своего пятилетнего срока, то есть сейчас. Исполнять обязанности мэра будет нынешний первый заместитель Двораковского Сергей Фролов", - рассказал ТАСС заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков, курирующий внутреннюю политику.

Сам мэр на заседании совета сказал, что в правительстве Омской области и администрации президента ему сначала предложили работать до выборов мэра, но потом предложили написать заявление об отставке.

Несостоявшиеся выборы

Весной в списке претендентов на пост мэра было 23 кандидата, однако комиссия отказала в регистрации шести претендентам из-за отсутствия ряда необходимых документов. Заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков снялся с выборов 13 апреля по состоянию здоровья, а 17 апреля стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Из оставшихся 16 кандидатов комиссия выбрала 14 апреля двоих, которые должны были быть представлены депутатам горсовета для окончательного выбора главы Омска. Однако 17 и 18 апреля оба претендента - министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель и общественник Андрей Ерошевич - отказались от участия.

Выборы 2017 года станут первыми, когда главу омской городской администрации выбирают депутаты горсовета, а не жители города. Из-за переноса определять главу города будет уже новый состав совета, который 10 сентября на выборах определят жители Омска.

Главу города будут выбирать в три этапа. На первом этапе кандидаты подадут документы, а комиссия по выборам мэра, сформированная горсоветом, их проанализирует и зарегистрирует. Затем комиссия проведет собеседование с каждый кандидатом, после чего путем голосования выберет не менее двух наиболее достойных претендентов, которые и будут представлены для окончательного выбора депутатам горсовета.