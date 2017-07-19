Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутаты горсовета Омска приняли отставку мэра Двораковского

Сибирь
19 июля, 11:48 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Заявление о снятии с себя полномочий глава города подал перед началом заседания

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вячеслав Двораковский

Вячеслав Двораковский

© ТАСС/Евгений Кармаев

ОМСК, 19 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Депутаты городского совета Омска приняли отставку мэра города Вячеслава Двораковского, сообщила в среду ТАСС представитель горсовета Ирина Серебренникова. Заявление о снятии с себя полномочий глава города подал перед началом заседания 19 июля.

"Депутаты омского горсовета рассмотрели заявление мэра Двораковского и приняли его отставку", - сказала Серебренникова.

Ранее Двораковский собирался покинуть пост мэра после выборов нового главы города, которые должны были пройти весной, но были признаны несостоявшимися и перенесены на ноябрь.

"Мэр заблаговременно проинформировал губернатора (Омской области - прим. ТАСС) Виктора Назарова об изменении своей позиции в отношении продолжения своей работы до ноября. Он сообщил, что намерен прекратить свои полномочия сразу по истечении своего пятилетнего срока, то есть сейчас. Исполнять обязанности мэра будет нынешний первый заместитель Двораковского Сергей Фролов", - рассказал ТАСС заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков, курирующий внутреннюю политику.

Сам мэр на заседании совета сказал, что в правительстве Омской области и администрации президента ему сначала предложили работать до выборов мэра, но потом предложили написать заявление об отставке.

Несостоявшиеся выборы

Весной в списке претендентов на пост мэра было 23 кандидата, однако комиссия отказала в регистрации шести претендентам из-за отсутствия ряда необходимых документов. Заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков снялся с выборов 13 апреля по состоянию здоровья, а 17 апреля стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Из оставшихся 16 кандидатов комиссия выбрала 14 апреля двоих, которые должны были быть представлены депутатам горсовета для окончательного выбора главы Омска. Однако 17 и 18 апреля оба претендента - министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель и общественник Андрей Ерошевич - отказались от участия.

Выборы 2017 года станут первыми, когда главу омской городской администрации выбирают депутаты горсовета, а не жители города. Из-за переноса определять главу города будет уже новый состав совета, который 10 сентября на выборах определят жители Омска.

Главу города будут выбирать в три этапа. На первом этапе кандидаты подадут документы, а комиссия по выборам мэра, сформированная горсоветом, их проанализирует и зарегистрирует. Затем комиссия проведет собеседование с каждый кандидатом, после чего путем голосования выберет не менее двух наиболее достойных претендентов, которые и будут представлены для окончательного выбора депутатам горсовета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума приняла закон о курортном сборе
2
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
3
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
4
Суд освободил инвалида Мамаева под подписку о невыезде
5
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
6
Первые точки продажи сети "Едим как дома" появятся к концу 2017 года
7
В Перми автобус съехал в кювет, пострадали 10 человек
Темы дня
Реклама