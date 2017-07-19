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Красноярские депутаты отменили решение о двукратном повышении собственных зарплат

Сибирь
19 июля, 12:41 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 18, июля /ТАСС

За отмену закона депутаты проголосовали единогласно

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© Михаил Фомичев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 18 июля /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Красноярского края в среду отменили ранее принятое ими решение по увеличению вдвое собственных зарплат, передает корреспондент ТАСС с заседания.

За отмену данного закона депутаты проголосовали единогласно. На сессии присутствовал 41 из 52 депутатов. Как уточнили в пресс-службе Заксобрания, сессия была очередной, рассмотрение вопроса заняло около 15 минут.

В начале июля Заксобрание Красноярского края приняло закон о повышении заработной платы депутатам и министрам и лицам, занимающим госдолжности, с нынешних 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Губернатор региона Виктор Толоконский подписал данное решение.

По словам Толоконского, зарплата госслужащих в регионе - одна из самых низких в стране, зарплата депутата Заксобрания или регионального министра в пять раз ниже зарплаты депутата Госдумы. Краевая прокуратура начала проверку законности принятого депутатами решения, которое вызвало недовольство у местных жителей региона и ряда парламентариев. В частности, фракция ЛДПР в Заксобрании заявила, что будет настаивать на созыве внеочередной сессии с единственным вопросом - об отмене решения о повышении зарплат.

Как сообщил ТАСС руководитель фракции ЛДПР Александр Глисков, при принятии закона были нарушены этические нормы. По его словам, авторы умышленно ввели в заблуждение других депутатов Заксобрания о сути поправок, экстренно внесенных в законопроект прямо перед его принятием на сессии: в исходном тексте ни о каком повышении зарплат депутатам речи не было.

Действующий состав Законодательного собрания Красноярского края был избран в сентябре 2016 года. Из 52 депутатов регионального парламента на постоянной основе работают 35 человек.

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