В Красноярском крае к 2019 году достроят все дома для обманутых дольщиков

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НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/ Власти Красноярского края планируют решить проблему обманутых дольщиков до конца 2018 года. Об этом в среду сообщил первый заместитель губернатора Красноярского края, председатель правительства региона Виктор Томенко на окружном совещании по вопросу решения проблемы обманутых дольщиков в субъектах Сибирского федерального округа в среду.
"В отношении всех объектов, включенных на сегодняшний день в перечень многоквартирных проблемных домов, их 12. (...) Подготовлены планы-графики по каждому объекту отдельно. Срок завершения всех административных процедур, предусмотренных этими дорожными картами, установлен не позднее II полугодия 2018 года. (...) Фактически речь идет о завершении строительства", - сказал Томенко.
По последним данным, в Красноярском крае 1303 человека вложили деньги в строительство 12 проблемных многоквартирных домов, отметил Томенко. Из этого числа в реестр обманутых дольщиков включены 310 граждан.
"Прогнозируем до конца 2017 года за счет реализации имущества с торгов, а также передачи незавершенных объектов и прав застройщиков во вновь созданный жилищно-строительный кооператив "Светлый" из перечня проблемных объектов исключить четыре дома", - подчеркнул Томенко.
До конца 2017 года будет решена проблема 483 участников долевого строительства.