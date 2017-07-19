МЧС предупредило о грозах и сильном ветре в ряде регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока

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КРАСНОЯРСК, 19 июля. /ТАСС/. Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются на территории нескольких регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщили в среду в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС.
"Синоптики прогнозируют комплекс неблагоприятных метеоявлений в Челябинской области, Республике Тыва, в Красноярском и Хабаровском краях, Амурской области. Ожидаются дожди, местами сильные, грозы, усиление ветра до 20-22 м/с. Возможно выпадение града", - уточнили в ведомстве.
По данным СРЦ МЧС, непогода может продержаться 2-3 дня. Ведомство рекомендует муниципальным властям при ливневых дождях, организовать наблюдение за гидрологической обстановкой на реках. "С учетом осадков гидрологическая ситуация остается нестабильной на территории Якутии. На реках региона, в том числе и на реке Лене продолжится повышение уровней воды, однако риск подтопления жилья не прогнозируется. Мониторинг ситуации организован круглосуточно", - добавили в ведомстве.
Также, по данным центра на территории Якутии, Иркутской области, Красноярском крае, Забайкалье и Бурятии сохраняется высокий класс лесопожарной опасности.