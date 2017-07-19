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Белоруссия вводит запрет на ввоз свинины из Омской области из-за АЧС

Сибирь
19 июля, 14:35 UTC+3 МИНСК МИНСК 19, июля. /ТАСС

Запрет также вводится на ввоз сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов

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МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Белоруссия временно ограничивает ввоз свинины из Омской области России из-за африканской чумы свиней (АЧС) с 19 июля. Об этом проинформировал в среду Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории этой области зарегистрирован случай заболевания свиней АЧС.

"В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Белоруссии из этого российского региона живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, мяса свинины (в том числе диких кабанов), а также продуктов ее переработки", - сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, запрет вводится и на ввоз кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другую продукцию.

Кроме того, Департамент в связи с новыми зарегистрированными случаями заболеваниями свиней АЧС указал на необходимость принятия дополнительных мер по недопущению ввоза свинины и другой продукции из нее также из Саратовской, Волгоградской и Ивановской областей. В конце 2016 - начале 2017 годов ведомство уже принимало решение о временном ограничении ввоза свинины из этих регионов.

В департаменте Минсельхозпрода указали на необходимость принятия дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.

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