Суд не принял иск адвоката с требованием снести памятник адмиралу Колчаку в Иркутске

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Суд не принял иск адвоката с требованием снести памятник адмиралу Колчаку в ИркутскеСибирь 20 июля, 7:41
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ТАСС, 20 июля. Кировский районный суд Иркутска отказал в принятии иска адвоката Олега Федорова, который потребовал от мэрии регионального правительства снести установленный в областном центре памятник адмиралу Александру Колчаку. Информация об этом приводится на сайте суда.
"Отказано в принятии административного искового заявления", - говорится в материалах.
В качестве причины отказа суд указал, что из заявления не следует, что "нарушаются либо иным образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца".
Ранее ТАСС сообщал, что иск адвоката был передан судье 17 июля. Ответчиками по нему названы мэрия Иркутска и правительство региона. Федоров выступает с критикой исторической фигуры Колчака и идеи установки ему памятника.
Четырехметровый памятник Колчаку был воздвигнут в Правобережном округе Иркутска в 2004 году к 130-летнему юбилею руководителя Белого движения.