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Суд не принял иск адвоката с требованием снести памятник адмиралу Колчаку в Иркутске

Сибирь
20 июля, 7:41 UTC+3 ТАСС

В качестве причины отказа указано, что из заявления не следует, что "нарушаются либо иным образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца"

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Памятник Александру Колчаку в Иркутске

Памятник Александру Колчаку в Иркутске

© ТАСС/Григорий Собченко

ТАСС, 20 июля. Кировский районный суд Иркутска отказал в принятии иска адвоката Олега Федорова, который потребовал от мэрии регионального правительства снести установленный в областном центре памятник адмиралу Александру Колчаку. Информация об этом приводится на сайте суда.

"Отказано в принятии административного искового заявления", - говорится в материалах.

В качестве причины отказа суд указал, что из заявления не следует, что "нарушаются либо иным образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца".

Ранее ТАСС сообщал, что иск адвоката был передан судье 17 июля. Ответчиками по нему названы мэрия Иркутска и правительство региона. Федоров выступает с критикой исторической фигуры Колчака и идеи установки ему памятника.

Четырехметровый памятник Колчаку был воздвигнут в Правобережном округе Иркутска в 2004 году к 130-летнему юбилею руководителя Белого движения.

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