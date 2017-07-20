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Президент Киргизии предложил построить историко-культурный центр "Алтайская цивилизация"

Сибирь
20 июля, 8:57 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 20, июля. /ТАСС

Алмазбек Атамбаев отметил, что история киргизского народа, его язык, традиции и обычаи напрямую связаны с Алтаем

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БИШКЕК, 20 июля. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил с инициативой строительства на Алтае историко-культурного центра "Алтайская цивилизация". Об этом он заявил в четверг в Бишкеке во время открытия международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи".

По словам главы киргизского государства, участники форума могут обратиться с соответствующим предложением к российскому руководству. "Центр мог бы стать своего рода сакральным духовным центром, Меккой и Иерусалимом наших народов", - предположил президент. Как он считает, один из его павильонов может занять Музей истории енисейских киргизов и Киргизского каганата (государства). Атамбаев заявил, что рассчитывает на поддержку инициативы со стороны руководства РФ.

Как отметил президент, история киргизского народа, его язык, традиции и обычаи напрямую связаны с Алтаем. "Алтай является территорией, с которой связана неотъемлемая, значительная часть истории нашего народа", - сказал он. Поэтому, продолжил он, "не надо бояться своей истории, бояться надо ее искажения и беспамятства".

В проходящем в Киргизии мероприятии принимают участие руководители Башкортостана Рустэм Хамитов и Татарстана Рустам Минниханов. А также около сотни ученых, в том числе историков, археологов, этнографов, антропологов, лингвистов, исследователей фольклора, искусства и культурного наследия из государств ближнего и дальнего зарубежья, включая Киргизию и Россию.

По словам организаторов, с 21 по 23 июля форум продолжится в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области республики. В его рамках в селе Чон-Сары-Ой в Центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датки откроется выставка "Алтайское кочевье". На территории центра организаторы разместят 30 юрт "для демонстрации образа жизни представителей алтайских народов, в том числе киргизов, казахов, татаров, башкиров и уйгуров".

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