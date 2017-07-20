На мелиоративные работы в городах Новосибирской области власти выделят 400 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области направят 400 млн рублей из бюджетов всех уровней на мелиоративные работы в регионе. Об этом ТАСС сообщил в четверг руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрий Марченко.

Подтопление грунтовыми и поверхностными водами - экологическая проблема Новосибирской области - ее большая часть расположена на болоте. От этого страдает население половины районов области, общая территория подтопления составляет 11,7 млн гектаров. Грунтовые воды во многих населенных пунктах стоят высоко. В таких условиях трудно строить дома и практически невозможно содержать сады и огороды.

"31 июля закончатся торги по работам по водопонижению территории городов Купина, Барабинска, Куйбышева, Татарска. Общая сметная стоимость работ - 400 млн рублей", - уточнил Марченко.

Кроме того, по его словам, правительство региона приняло решение ежегодно выделять 2 млн рублей на проведение геологического мониторинга проблемных районов.