Климат в Сибири к 2080 году станет пригодным для выращивания риса и винограда

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Ученые красноярского Института леса СО РАН пришли к выводу, что к 2080 году глобальное потепление смягчит климат в Сибири, сделав регион пригодным для выращивания риса и европейского винограда. Это также может привести к трехкратному росту численности населения, считает научный сотрудник института Елена Парфенова.

"Плотность населения гипотетически может увеличиться в три раза. Но это не значит, что люди обязательно сюда поедут. У меня есть некоторые сомнения, потому что никто не знает, когда растает вечная мерзлота. Может быть, эта территория превратится в большое болото. Но это будет лучше, чем сейчас, потому что вместо сильного зимний холод будет более мягким", - приводит слова Парфеновой официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Чтобы оценить, каким будет климат в Сибири в 2080 году, исследователи проанализировали данные тысячи метеостанций за 30 лет: с 1960 по 1990 гг. На основании средних температур января и июля и ежегодного количества осадков они сделали прогноз будущих климатических условий, используя в расчетах сценарии, разработанные Межправительственной группой по изменению климата.

В итоге был сделан вывод, что средняя температура в Сибири может подняться на 9 градусов зимой и почти на 6 градусов летом, а уровень годовых осадков увеличиться на 60-140 миллиметров. Более мягкий климат сделает растениеводство в регионе в два раза более эффективным. Расчеты показывают, что граница произрастания традиционных для Сибири сельскохозяйственных культур каждые 10 лет будет сдвигаться на 70 километров на север. Более теплый климат сделает возможным культивирование риса, различных бобовых и европейского винограда.

О своем открытии сибирские ученые сообщили в ходе совместной конференции японского и американского геофизических союзов, которая прошла в Японии. Репортаж об исследовании опубликован на сайте Американского геофизического общества.