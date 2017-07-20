Структура Сбербанка и АФК "Система" приобрели 100% акций аэропорта Республики Алтай

ГОРНО-АЛТАЙСК, 20 июля. /ТАСС/. Акции ОАО "Аэропорт Горно-Алтайск" в Республике Алтай приобрели "СБК баланс" (структура Сбербанка) и АФК "Система" - 40% и 60% соответственно. Об этом ТАСС сообщил в четверг директор ООО "Сибмост-инвест" (владело 100% аэропорта) Владислав Кошкин.

"Мы подтверждаем факт продажи. У АФК "Система" - 60%, "СКБ Баланс" - 40%", - сказал ТАСС Кошкин, добавив, что продажа аэропорта связана с тем, что для "Сибмоста" это непрофильный актив.

В материалах Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) говорится о том, что ранее "СБК Баланс" подавал ходатайство о приобретении 177 тыс. 612 голосующих акций (40% уставного капитала "Аэропорт Горно-Алтайск") - оно было рассмотрено и удовлетворено.

Аэропорт Горно-Алтайск - главные воздушные ворота Республики Алтай. После 15-летнего перерыва в работе авиаперевозок, аэропорт в 2010 году возобновил регулярное авиасообщение между Горно-Алтайском и Новосибирском. В планах региона - строительство международного терминала на площадке аэропорта.

В 2007-2011 годах, ОАО "Сибмост" выполнило в Горно- Алтайске работы по реконструкции аэровокзального комплекса, удлинения взлетно- посадочной полосы аэродрома с 1,3 км до 2,3 км, реконструкции и строительству объектов аэродромной инфраструктуры, установке светосигнального оборудования, расширению перрона, строительству новых рулежных дорожек, патрульной дороги, благоустройству территории и т.д.

После сдачи комплекса в эксплуатацию в ноябре 2011 года аэропорт может обслуживать среднемагистральные воздушные суда, такие как Boeing-737, А-319, А-320, Ту-204.