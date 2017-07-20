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Власти Забайкалья выделили 128,3 млн руб. на повышение зарплаты бюджетникам

Сибирь
20 июля, 11:43 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 20, июля. /ТАСС

Повышение пройдет в два этапа: с 1 июля - для работников культуры, с 1 сентября - для работников культуры и дополнительного образования

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ЧИТА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края выделило 128,3 млн рублей на повышение зарплаты работникам культуры и дополнительного образования. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Принято постановление. Общая сумма выделенных из краевого бюджета средств составляет 203 млн рублей, из них 128,3 млн пойдут на повышение зарплат: согласно постановлению, просубсидирована заработная плата работников культуры и дополнительного образования. Еще 74,7 млн рублей пойдет на погашение кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда работников бюджетной сферы", - сказали в пресс-службе, добавив, что средства в бюджеты муниципальных образований начнут поступать в августе.

Сообщается, что повышение заработной платы пройдет в два этапа: с 1 июля - для работников культуры, с 1 сентября - для работников культуры и дополнительного образования. Размер софинансирования из краевого бюджета для районов варьируется от 5% до 70%, добавили в правительстве.

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