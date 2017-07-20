ОНФ: порядка 25% жителей Новосибирской области не обеспечены чистой питьевой водой

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Порядка 25% жителей Новосибирской области не имеют доступа к чистой питьевой воде. В регионе до сих пор есть территории, где летом люди вынуждены брать воду из водоемов, а зимой - плавить снег, сообщила в четверг пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) после экспертного совещания по этой проблеме.

"Эксперты ОНФ пришли к выводу, что лишь 76% жителей области получают питьевую воду, соответствующую гигиеническим стандартам", - говорится в сообщении. В организации отметили, что, согласно федеральной программе "Чистая вода", к 2017 году доступ к чистой питьевой воде должен быть у 81% жителей Новосибирской области.

Ситуацию с водоснабжением региона ОНФ взял на контроль в 2016 году. Общественники обращают внимание на целый ряд нарушений при реализации федеральной программы. Они привели в пример случаи, когда построенные объекты, призванные обеспечить население качественной водой, не эксплуатируются или при проектировании используются неэффективные технологии. "При этом бюджеты разных уровней ежегодно тратят на строительство скважин, очистных сооружений сотни миллионов рублей", - цитирует пресс-служба руководителя региональной рабочей группы ОНФ "Качество повседневной жизни" Сергея Аверьяскина.

На прошедшем экспертном совещании общественники указали на необходимость создания единого регионального оператора, который возьмет на себя функции профессионального управления активами по водоснабжению жителей. "Нас интересует также обоснованность тарифообразования для потребителей некачественной воды, когда люди вынуждены платить за порой опасный для здоровья конечный продукт по цене бутилированной воды", - заключил Аверьяскин.

На данный момент ТАСС не располагает комментарием правительства Новосибирской области по этому вопросу.