Режим ЧС введен на территории Омской области из-за вспышки африканской чумы свиней

Федор Емельяненко начал переговоры с Bellator о следующем поединкеСпорт 21 июля, 9:04
Bild: футболисты "Шальке" в случае нарушения дисциплины будут работать в клубных магазинахСпорт 21 июля, 8:55
ЦБ отозвал лицензию у казанского банка "Спурт"Экономика и бизнес 21 июля, 8:17
При землетрясении в Эгейском море туристы из России не пострадалиПроисшествия 21 июля, 7:36
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в матче Международного кубка чемпионов в СШАСпорт 21 июля, 7:03
МЧС продлило предупреждение о грозовых дождях в МосквеОбщество 21 июля, 6:53
Источник: экс-глава Бурятии Наговицын может стать сенатором от республикиСибирь 21 июля, 6:05
Режим ЧС введен на территории Омской области из-за вспышки африканской чумы свинейСибирь 21 июля, 6:01
Глава ЦРУ заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы более восьми летМеждународная панорама 21 июля, 5:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОМСК, 21 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона из-за вспышки африканской чумы свиней. Об этом сообщил в пятницу на внеочередном заседании комиссии по ЧС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Максим Чекусов.
"Режим чрезвычайной ситуации указом губернатора Назарова введен со вчерашнего дня", - уточнил Чекусов.
АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Через два дня заболевание было выявлено в поселке Ачаирский Омского района, а в поселке Красный Яр туши умерших от болезни животных были обнаружены на свалке. Все животные в этих поселках (около 2 тыс. голов) подлежат уничтожению, а жителям будет запрещено в течение года выращивать свиней, владельцы животных получат компенсации и смогут за полцены приобрести индюков и бычков. 19 июля заболевание было выявлено в поселке Ачаир Омского района и деревне Архангелка Любинского района.
По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит, так как у них биозащита от третьего до четвертого компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС). В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса - "Омский бекон" (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), "Титан-Агро" (11 тыс. тонн) и "Оша" (около 13,5 тыс. голов свиней).
В среду стало известно, что Белоруссия ввела временные ограничения на ввоз из Омской области живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, мяса свинины (в том числе диких кабанов), а также продуктов ее переработки. Кроме того, запрет вводится и на ввоз кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другую продукцию.
АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.