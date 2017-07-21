Режим ЧС введен на территории Омской области из-за вспышки африканской чумы свиней

ОМСК, 21 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона из-за вспышки африканской чумы свиней. Об этом сообщил в пятницу на внеочередном заседании комиссии по ЧС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Максим Чекусов.

"Режим чрезвычайной ситуации указом губернатора Назарова введен со вчерашнего дня", - уточнил Чекусов.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Через два дня заболевание было выявлено в поселке Ачаирский Омского района, а в поселке Красный Яр туши умерших от болезни животных были обнаружены на свалке. Все животные в этих поселках (около 2 тыс. голов) подлежат уничтожению, а жителям будет запрещено в течение года выращивать свиней, владельцы животных получат компенсации и смогут за полцены приобрести индюков и бычков. 19 июля заболевание было выявлено в поселке Ачаир Омского района и деревне Архангелка Любинского района.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит, так как у них биозащита от третьего до четвертого компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС). В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса - "Омский бекон" (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), "Титан-Агро" (11 тыс. тонн) и "Оша" (около 13,5 тыс. голов свиней).

В среду стало известно, что Белоруссия ввела временные ограничения на ввоз из Омской области живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, мяса свинины (в том числе диких кабанов), а также продуктов ее переработки. Кроме того, запрет вводится и на ввоз кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другую продукцию.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.