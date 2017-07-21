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Аэропорт "Емельяново" оштрафован за нарушение правил пожарной безопасности

Сибирь
21 июля, 7:30 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, июля. /ТАСС

По данным прокуратуры, допущено загромождение путей эвакуации из здания аэровокзала посторонними предметами

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КРАСНОЯРСК, 21 июля. /ТАСС/. Аэропорт "Емельяново" под Красноярском оштрафован на 180 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщила в пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Установлено, что вопреки требованиям закона владельцем инфраструктуры аэропорта допущено загромождение путей эвакуации из здания аэровокзала посторонними предметами, препятствующими свободной эвакуации людей при пожаре. Кроме этого, в помещении зала ожидания аэровокзала отсутствовал план эвакуации людей в случае пожара", - говорится в сообщении.

Прокуратура провела проверку в здании терминала № 1 аэропорта после жалобы пассажира.

Емельяново - основной аэропорт Красноярска, имеет статус международного. Аэропорт контролирует ООО "КрасИнвест", получившее от ПАО "Красноярская ГЭС" 51% акций компании. Обе структуры входят в группу "БазЭл". Остальной пакет акций аэропорта находится в собственности Красноярского края.

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