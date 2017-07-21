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Пассажиры опрокинувшегося под Томском автобуса не были пристегнуты

Сибирь
21 июля, 7:45 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 21, июля. /ТАСС

В результате ДТП 12 июня погиб ребенок и пострадали 17 человек

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ТОМСК, 21 июля. /ТАСС/. Пассажиры автобуса, опрокинувшегося под Томском 12 июня, в результате чего погиб ребенок и пострадали 17 человек, вероятнее всего, не были пристегнуты ремнями безопасности. Об этом сообщил по итогам проверки главный государственный инспектор Госавтодорнадзора по Томской области Алексей Соболев.

"Отсутствие удерживающих устройств. Анализировали всех пострадавших, а диагнозы такого характера - перелом ключицы, перелом руки, перелом ребер, перелом позвоночника - это характерные повреждения не от того, что автобус осуществил резкое торможение, а полученные при его опрокидывании. Скорее всего, пассажиры не были пристегнуты, либо были пристегнуты единицы", - сказал Соболев на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Он отметил, что в момент опрокидывания автобус двигался на небольшой скорости, съезжал в кювет и переворачивался также медленно. Об этом свидетельствуют данные, полученные при осмотре места происшествия. Кроме того, он падал не на асфальт или бетон, а на мягкую землю. В таких условиях, пояснил Соболев, пассажиры, будучи пристегнутыми, вряд ли получили бы серьезные травмы, а погибший пятимесячный ребенок остался бы жив.

Госавтодорнадзор также обнаружил другие нарушения в ходе проверки, отметил инспектор. В частности, у водителя в путевом листе не было отметки технического состояния автобуса, хотя он выезжал с автовокзала в Томске, где должен был эту отметку поставить. Соболев потребовал ужесточить контроль за соблюдением требований перевозки пассажиров со стороны транспортных компаний.

ДТП произошло 12 июня на 261-м км трассы Томск - Колпашево. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Томск - Парабель с 27 пассажирами, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб пятимесячный ребенок, пострадали 17 человек.

По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека"), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Второе дело - о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека - расследуется в отношении водителя.

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