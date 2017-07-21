Житель Красноярска осужден на шесть лет за попытку вступить в ряды ИГ в Сирии

КРАСНОЯРСК, 21 июля. /ТАСС/. Житель Красноярска Абдурахмон Оятуллои приговорен к шести годам колонии строгого режима за попытку выехать в Сирию и вступить в ряды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

"Рассмотрение уголовного дела осуществляла выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда в Красноярском гарнизонном военном суде. Оятуллои признан виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, мужчина под воздействием лиц, пропагандировавших идеи радикального ислама, решил отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.

"По словам осужденного, пособники предлагали оплатить ему дорогу до Сирии. Однако Оятуллои самостоятельно собрал денежные средства и приобрел билет до Москвы, а затем Стамбула, где его обещали встретить члены международной террористической организации ИГИЛ ("Исламское государство" - прим. ТАСС) и переправить через границу в Сирию. Преступник был задержан 24 октября 2016 года сотрудниками УФСБ", - сообщили в пресс-службе.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Приготовление к участию в деятельности в организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической").