Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор Тулеев продолжает реабилитацию по разработанной программе

Сибирь
21 июля, 13:04 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 21, июля. /ТАСС

Самочувствие главы Кемеровской области хорошее, сообщил его заместитель по вопросам здравоохранения

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 21 июля. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев продолжает постоперационную реабилитацию, в том числе с использованием специальных реабилитационных устройств. Об этом ТАСС в пятницу сообщил замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой.

"Состояние губернатора стабильное, самочувствие хорошее. Реабилитационные мероприятия продолжаются согласно той программе, что была разработана ранее, в том числе с использованием специальных реабилитационных устройств", - сказал он.

Смотрите также

Источник: губернатор Тулеев проходит лечение в ЦКБ Управделами президента

Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве

Обладминистрация опровергла слухи об отставке Тулеева с поста главы Кемеровской области

Администрация Кузбасса подтвердила информацию об операции Тулееву

73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область 20 лет - с 1997 года. Как сообщалось, в мае-июне этого года из-за долгого отсутствия политика на публике стали распространяться слухи о его уходе с должности. 22 мая пресс-служба администрации региона сообщила, что губернатор ушел в 10-дневный отпуск, который затем был продлен до 16 июня. 19 июня в областной администрации сообщили, что Тулеев вновь продлил отпуск, однако на этот раз дата его завершения не называлась.

Позже стало известно, что с 11 июня он проходил реабилитацию в кемеровской больнице после проведенной в мае плановой платной операции на позвоночнике в немецкой клинике. Решение о ней было принято еще в октябре 2016 года. Операция продлилась девять часов, так как врачи приняли решение расширить объем оперативного вмешательства. После операции также возникли осложнения в виде пневмонии, в том числе из-за длительного постельного режима.

С 1 июля Тулеев проходит реабилитацию в Москве. Источник в медицинских кругах сообщал ТАСС, что лечение глава Кузбасса проходит в ЦКБ Управления делами президента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Тулеев, Аман Гумирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
2
Сильные дожди с грозой в Москве продлятся до вечера пятницы
3
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
4
Прощай, оружие: что означает отказ США от программы ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии
5
Минобрнауки не планирует сдвигать начало учебного года на 1 октября
6
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
7
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама