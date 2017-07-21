Губернатор Тулеев продолжает реабилитацию по разработанной программе

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КЕМЕРОВО, 21 июля. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев продолжает постоперационную реабилитацию, в том числе с использованием специальных реабилитационных устройств. Об этом ТАСС в пятницу сообщил замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой.
"Состояние губернатора стабильное, самочувствие хорошее. Реабилитационные мероприятия продолжаются согласно той программе, что была разработана ранее, в том числе с использованием специальных реабилитационных устройств", - сказал он.
73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область 20 лет - с 1997 года. Как сообщалось, в мае-июне этого года из-за долгого отсутствия политика на публике стали распространяться слухи о его уходе с должности. 22 мая пресс-служба администрации региона сообщила, что губернатор ушел в 10-дневный отпуск, который затем был продлен до 16 июня. 19 июня в областной администрации сообщили, что Тулеев вновь продлил отпуск, однако на этот раз дата его завершения не называлась.
Позже стало известно, что с 11 июня он проходил реабилитацию в кемеровской больнице после проведенной в мае плановой платной операции на позвоночнике в немецкой клинике. Решение о ней было принято еще в октябре 2016 года. Операция продлилась девять часов, так как врачи приняли решение расширить объем оперативного вмешательства. После операции также возникли осложнения в виде пневмонии, в том числе из-за длительного постельного режима.
С 1 июля Тулеев проходит реабилитацию в Москве. Источник в медицинских кругах сообщал ТАСС, что лечение глава Кузбасса проходит в ЦКБ Управления делами президента.