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Сергей Жвачкин подал документы на регистрацию на выборах губернатора Томской области

Сибирь
21 июля, 13:40 UTC+3 ТАСС

Решение о регистрации его в качестве кандидата на выборах облизбирком примет в течение 10 дней

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Врио главы Томской области Сергей Жвачкин

Врио главы Томской области Сергей Жвачкин

© Данила Шостак/ТАСС

ТАСС, 21 июля. Врио главы Томской области Сергей Жвачкин сегодня подал документы на регистрацию для участия в выборах губернатора региона, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщили ТАСС в избирательной комиссии Томской области.

"Сергей Анатольевич подал сегодня документы для регистрации", - сказал собеседник агентства.

В числе прочего Жвачкин предоставил необходимые для регистрации 163 подписи депутатов и глав муниципальных образований Томской области. Решение о регистрации его в качестве кандидата на выборах облизбирком примет в течение 10 дней.

Жвачкину 60 лет, он возглавляет регион с 2012 года. Весной 2017 года срок его полномочий истек, после чего президент РФ Владимир Путин одобрил исполнение им обязанностей губернатора до выборов, которые состоятся 10 сентября.

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