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Шесть самолетов не смогли приземлиться в Кемерове из-за тумана

Сибирь
24 июля, 6:43 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 24, июля. /ТАСС

Самолеты были направлены на запасные аэродромы сибирских городов

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КЕМЕРОВО, 24 июля. /ТАСС/. Три пассажирских лайнера из Москвы, а также самолеты из Санкт-Петербурга, Симферополя и Анталии не смогли в понедельник приземлиться в Кемерове из-за сильного тумана. Они совершили посадку в Новосибирске, Барнауле, Абакане и Красноярске, cообщили в справочной кемеровского аэропорта.

"Из-за метеоусловий самолеты были направлены на запасные аэродромы сибирских городов: в Абакане приземлились самолет "Аэрофлота" из Москвы, в Красноярске - "Уральских авиалиний" из Москвы, в Барнауле - самолеты S7 из Москвы, "Уральский авиалиний" из Санкт-Петербурга", а также самолет, выполнявший международный рейс из Анталии в Кемерово. Еще один борт из Симферополя приземлился в новосибирском "Толмачево", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, часть рейсов уже вылетает из аэропортов сибирских городов в Кемерово. Задержка по рейсам составит от 3,5 часа и более. Соответственно, отложены вылеты рейсов в обратном направлении.

Как сообщили ТАСС в Кемеровской гидрометцентре, в 4:40 (1:40 мск) видимость в областном центре местами составляла около 200 метров, в 9:00 (5:00) - около 1 км. "Образованию тумана способствовали высокая влажность - 96%, а также слабый ветер - 2 м/с с порывами до 3 м/с", - уточнила собеседница.

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